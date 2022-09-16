Киргизия и Таджикистан вновь обвинили друг друга в обострении ситуации на границе

Власти Киргизия и Таджикистан снова обвинили друг друга в эскалации напряжённости на границе двух стран.

Как сообщает РИА Новости, Погранслужба Киргизии обвинила таджикских военных в использовании реактивных систем залпового огня и авиации на границе.

«По всему периметру киргизско-таджикской границы в Баткенской области идут ожесточенные боестолкновения. Таджикская сторона использует тяжёлую бронетехнику, ракетные системы залпового огня (РСЗО) и авиацию. Военнослужащие Киргизии отражают все атаки с земли и воздуха, не давая возможности захватить населенные пункты Киргизии», — заявил представитель ведомства.

В свою очередь Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что Киргизия не приняла предложение о мирных переговорах по ситуации на границе.

«По состоянию на утро пятницы по всем направлениям государственной границы Таджикистана с Киргизией продолжаются вооружённые конфликты, вооружённые силы соседней страны атакуют приграничные сёла Таджикистана, гражданские строения и дома жителей всеми видами тяжелого и огнестрельного оружия», — отметили в ведомстве.

Ранее ситуация на границе Киргизии и Таджикистана вновь обострилась. Стороны обвинили друг друга в обстреле своих территорий.