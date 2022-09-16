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Стремоусов заявил о большом количестве наёмников в рядах ВСУ у границ Херсонской области

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Сконцентрированные на херсонском направлении украинские войска состоят из большого числа иностранных наёмников. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Очень много в рядах украинских войск, сосредоточенных на херсонском направлении, иностранных наёмников», — рассказал он РИА Новости.

Стремоусов отметил, что у властей региона есть много свидетельств присутствия наёмников на данном направлении.

Стремоусов ранее заявил, что в рядах ВСУ на херсонском направлении воюют наёмники из США, Франции, Германии и других стран.

13 сентября российские военные уничтожили базу иностранных наёмников в Харьковской области.

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