Стремоусов заявил о большом количестве наёмников в рядах ВСУ у границ Херсонской области
«Очень много в рядах украинских войск, сосредоточенных на херсонском направлении, иностранных наёмников», — рассказал он РИА Новости.
Стремоусов отметил, что у властей региона есть много свидетельств присутствия наёмников на данном направлении.
Стремоусов ранее заявил, что в рядах ВСУ на херсонском направлении воюют наёмники из США, Франции, Германии и других стран.
13 сентября российские военные уничтожили базу иностранных наёмников в Харьковской области.