МИД Казахстана опроверг информацию о приостановке членства республики в ОДКБ

Министерство иностранных дел Казахстана опровергло информацию о якобы приостановлении членства республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом сообщает портал stopfake.kz, созданный, как пишет РИА Новости, при поддержке Министерства информации и общественного развития республики.

«Появившаяся в отдельных социальных сетях информация о якобы планируемом выходе Казахстана из ОДКБ является абсолютным фейком и не соответствует действительности», — говорится в сообщении МИД.

В августе президент России Владимир Путин анонсировал проведение совместных с Казахстаном учений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В состав ОДКБ входят шесть государств — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.