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МИД Казахстана опроверг информацию о приостановке членства республики в ОДКБ

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Министерство иностранных дел Казахстана опровергло информацию о якобы приостановлении членства республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
МИД Казахстана опроверг информацию о приостановке членства республики в ОДКБ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает портал stopfake.kz, созданный, как пишет РИА Новости, при поддержке Министерства информации и общественного развития республики.

«Появившаяся в отдельных социальных сетях информация о якобы планируемом выходе Казахстана из ОДКБ является абсолютным фейком и не соответствует действительности», — говорится в сообщении МИД.

В августе президент России Владимир Путин анонсировал проведение совместных с Казахстаном учений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В состав ОДКБ входят шесть государств — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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