Глава ЛНР сообщил о попытке украинских военных наступать по всему фронту
- AP
«Ситуация очень напряжённая. Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР», — приводит ТАСС его слова, сказанные во время церемонии присвоения звания героев Луганской Народной Республики.
Пасечник добавил, что ЛНР живёт в штатном режиме, оснований для паники нет.
«Наша армия, подразделения Народной милиции ЛНР, союзные войска на сегодняшний день гарантируют безопасность наших границ», — сказал глава республики.
Ранее стало известно, что союзные силы Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль Майорск в ДНР.