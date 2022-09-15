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Глава ЛНР сообщил о попытке украинских военных наступать по всему фронту

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Украинские военные предприняли попытку наступления по всему фронту в ЛНР, однако оснований для паники в республике нет. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Глава ЛНР сообщил о попытке украинских военных наступать по всему фронту
  • AP

«Ситуация очень напряжённая. Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР», — приводит ТАСС его слова, сказанные во время церемонии присвоения звания героев Луганской Народной Республики.

Пасечник добавил, что ЛНР живёт в штатном режиме, оснований для паники нет.

«Наша армия, подразделения Народной милиции ЛНР, союзные войска на сегодняшний день гарантируют безопасность наших границ», — сказал глава республики.

Ранее стало известно, что союзные силы Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль Майорск в ДНР.

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