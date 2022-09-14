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Рогов: в Запорожской области пресекли попытку ВСУ провести разведку боем

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В Запорожской области пресекли попытку украинских военных провести разведку боем. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов: в Запорожской области пресекли попытку ВСУ провести разведку боем
  • РИА Новости

«На линии боевого соприкосновения идет контрбатарейная борьба. В нескольких местах была попытка разведки боем. Её отбили», — приводит слова Рогова РИА Новости.

Он добавил, что часть мобильных групп была уничтожена, часть рассеяна и отброшена на исходные позиции.

Ранее стало известно, что росгвардейцы задержали в Херсонской и Запорожской областях более 130 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ.

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