Рогов: в Запорожской области пресекли попытку ВСУ провести разведку боем
- РИА Новости
«На линии боевого соприкосновения идет контрбатарейная борьба. В нескольких местах была попытка разведки боем. Её отбили», — приводит слова Рогова РИА Новости.
Он добавил, что часть мобильных групп была уничтожена, часть рассеяна и отброшена на исходные позиции.
Ранее стало известно, что росгвардейцы задержали в Херсонской и Запорожской областях более 130 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ.