Власти Азербайджана заблокировали доступ к TikTok

Служба госбезопасности Азербайджана проинформировала о временной блокировке доступа к социальной сети TikTok.

«Вещание социальной сети TikTok в стране временно приостановлено», — говорится в тексте официального заявления.

Отмечается, что в соцсети публиковалась информация о боевых действиях, которая «бросала тень на успехи армии», содержала военную тайну или была направлена ​​на создание в обществе ложного мнения.

«В связи с вышеизложенным было принято решение о временном ограничении деятельности социальной сети TikTok на территории Азербайджана, о чём было подано ходатайство в соответствующие органы», — заключили в службе госбезопасности.

Ранее сообщалось, что Пакистан заблокирует социальную сеть TikTok после решения суда.

Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» также выдвинула инициативу о полной блокировке приложения TikTok на территории государства.