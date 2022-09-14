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Кадыров рассказал об отличии тактики и стратегии российских войск от ВСУ

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал граждан «не позволять себя дурить» по поводу проведения специальной военной операции. Как подчеркнул лидер республики, тактика и стратегия российских войск значительно отличается от того, чем занимаются ВСУ.
Кадыров рассказал об отличии тактики и стратегии российских войск от ВСУ
  • РИА Новости

«Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая. Мы не можем позволить себе без разбора стрелять по всем подряд, включая мирных граждан, только ради того, чтобы утолить маниакальные желания диванных невежд. Россия в этой спецоперации пытается минимизировать человеческие жертвы. А вот бандеровские нацики могут себе это позволить вплоть до того, что стреляют по своим же. Отсюда и различия в тактике», — написал Кадыров в Telegram.

По его словам, для уничтожения единиц врага используются «различные приёмы».

«Растягивать его силы, оттягивать, зажимать в котёл, вынуждать выйти в поле или заманивать в ловушку. И руководство армией прекрасно комбинирует все эти методы», — сказал он.

Накануне в Минобороны России заявили, что в результате ударов российских ВКС потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными.

11 сентября Минобороны сообщило, что ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области.

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