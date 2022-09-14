Марочко сообщил, что линия боевого соприкосновения приблизилась к границам ЛНР

Народная милиция Луганской Народной Республики при поддержке союзных сил контролирует территорию ЛНР, однако в некоторых участках местности линия соприкосновения подошла очень близко к её границам. Об этом сообщил в эфире «России 1» офицер Народной милиции Андрей Марочко.

«Народная милиция Луганской Народной Республики с союзными силами полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики. Но ситуация действительно сложная, в некоторых участках местности линия соприкосновения подошла очень близко к границам Луганской Народной Республики», — цитирует его ТАСС.

В настоящее время линия соприкосновения находится примерно в 10 км, отметил Марочко.

Также он добавил, что обстрелы территории Луганской Народной Республики со стороны ВСУ возрастают в геометрической прогрессии.