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Марочко сообщил, что линия боевого соприкосновения приблизилась к границам ЛНР

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Народная милиция Луганской Народной Республики при поддержке союзных сил контролирует территорию ЛНР, однако в некоторых участках местности линия соприкосновения подошла очень близко к её границам. Об этом сообщил в эфире «России 1» офицер Народной милиции Андрей Марочко.
Марочко сообщил, что линия боевого соприкосновения приблизилась к границам ЛНР
  • РИА Новости

«Народная милиция Луганской Народной Республики с союзными силами полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики. Но ситуация действительно сложная, в некоторых участках местности линия соприкосновения подошла очень близко к границам Луганской Народной Республики», — цитирует его ТАСС.

В настоящее время линия соприкосновения находится примерно в 10 км, отметил Марочко.

Также он добавил, что обстрелы территории Луганской Народной Республики со стороны ВСУ возрастают в геометрической прогрессии.

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