Марочко сообщил, что линия боевого соприкосновения приблизилась к границам ЛНР
- РИА Новости
«Народная милиция Луганской Народной Республики с союзными силами полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики. Но ситуация действительно сложная, в некоторых участках местности линия соприкосновения подошла очень близко к границам Луганской Народной Республики», — цитирует его ТАСС.
В настоящее время линия соприкосновения находится примерно в 10 км, отметил Марочко.
Также он добавил, что обстрелы территории Луганской Народной Республики со стороны ВСУ возрастают в геометрической прогрессии.