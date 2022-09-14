В ЛНР заявили о росте числа обстрелов со стороны ВСУ
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что обстрелы территории Луганской Народной Республики со стороны ВСУ возрастают в геометрической прогрессии.
- AP
- © Efrem Lukatsky
«За вчера, позавчера и сегодня обстрелы начали нарастать с геометрической прогрессией», — цитирует его ТАСС.
Ранее в ЛНР сообщили о гибели подростка при обстреле ВСУ города Перевальска.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее на эту тему: