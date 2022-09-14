В ЛНР заявили о росте числа обстрелов со стороны ВСУ

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что обстрелы территории Луганской Народной Республики со стороны ВСУ возрастают в геометрической прогрессии.

AP

© Efrem Lukatsky

«За вчера, позавчера и сегодня обстрелы начали нарастать с геометрической прогрессией», — цитирует его ТАСС. Ранее в ЛНР сообщили о гибели подростка при обстреле ВСУ города Перевальска.