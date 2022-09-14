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В ЛНР заявили о росте числа обстрелов со стороны ВСУ

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Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что обстрелы территории Луганской Народной Республики со стороны ВСУ возрастают в геометрической прогрессии.
В ЛНР заявили о росте числа обстрелов со стороны ВСУ
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«За вчера, позавчера и сегодня обстрелы начали нарастать с геометрической прогрессией», — цитирует его ТАСС.

Ранее в ЛНР сообщили о гибели подростка при обстреле ВСУ города Перевальска.

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