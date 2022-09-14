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Глава ДНР Пушилин заявил о стабилизации ситуации в Красном Лимане

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что обстановка в Красном Лимане стабилизировалась.
Глава ДНР Пушилин заявил о стабилизации ситуации в Красном Лимане
  • РИА Новости

«По Красному Лиману ситуация в принципе стабилизировалась, и союзные силы отражают непрекращающиеся попытки противника малыми группами выдвигаться в сторону Красного Лимана», — рассказал он в эфире Первого канала. Его цитирует ТАСС.

По словам Пушилина, украинская армия хочет создать из Красного Лимана плацдарм для наступления в направлении Лисичанска и других населённых пунктов Луганской Народной Республики.

Ранее Пушилин заявил, что военные ДНР и России отразили попытки наступления украинских войск в районе посёлка Щурово.

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