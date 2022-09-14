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Рогов заявил о большой концентрации ВСУ на линии фронта в Запорожской области

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Концентрация украинских войск и военной техники на границе Запорожской области большая, ранее такого количества военных там не наблюдалось, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов заявил о большой концентрации ВСУ на линии фронта в Запорожской области
  • AP
  • © Leo Correa

«Такого скопления боевиков Зеленского на нашей линии фронта ещё не было, их действительно много… здесь и силы спецопераций, иностранные боевики в большом количестве, и тероборона, и насильно мобилизованные. Если говорить по технике, то и гаубицы М777, и РСЗО типа HIMARS, «Град», «Ураган», — сказал он в эфире «Соловьёв LIVE», его слова приводит РИА Новости.

Среди наёмников, которые присутствуют на линии соприкосновения, есть боевики, разговаривающие на английском и польском языках, подчеркнул он.

Как ранее сообщил Рогов, в Запорожской области усилена линия обороны.

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