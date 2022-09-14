Премьер Молдавии: потребление газа придётся снизить
«Даже если «Газпром» продолжит поставки, нам всё равно придётся снизить уровень потребления, потому что цены очень, очень высокие», — сказала Гаврилица в интервью агентству Bloomberg.
По её словам, в стране не знают, насколько вырастут цены на топливо зимой, поэтому готовятся к любому варианту.
Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон в интервью ТАСС заявил, что республика столкнётся с тяжелейшей зимой и «астрономическими» ценами на энергоресурсы.