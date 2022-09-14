В ДНР заявили об обстреле Донецка, Горловки и Зайцева со стороны ВСУ
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что по Горловке было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.
По посёлку Зайцево выпустили пять танковых снарядов.
Донецк был обстрелян снарядами калибра 155 мм.
Ранее в ДНР сообщили о 35 обстрелах территории республики со стороны ВСУ за сутки.
Также в штабе территориальной обороны ДНР рассказали о гибели мужчины при обстреле со стороны ВСУ в Киевском районе Донецка.