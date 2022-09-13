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Пушилин назвал «обманом и самообманом» проект по гарантиям безопасности Украины

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Проект украинских властей о гарантиях безопасности является обманом и самообманом. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин назвал «обманом и самообманом» проект по гарантиям безопасности Украины
  • РИА Новости

«Если обобщить, то этот документ состоит по большому счёту всего из двух компонентов: из обмана и из самообмана», — цитирует его ТАСС.

Пушилин пояснил, что обман заключается в том, что Украина по-прежнему хочет втянуть в конфликт третьи страны.

Проект документа нацелен не на получение гарантий безопасности, а на создание ещё большей опасности как для украинцев, так и для жителей всего мира, заключил он.

Ранее был опубликован проект по гарантиям безопасности Украины. Документ получил название «Киевский договор по безопасности».

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