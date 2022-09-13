МО России: в зоне ответственности миротворцев в Карабахе нарушений не зафиксировано

За сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, сообщили в Минобороны России.

«За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг ситуации и осуществляют контроль за соблюдением режима прекращения огня.

В ночь на 13 сентября Министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники. В Минобороны Азербайджана также рассказали о столкновении на границе с Арменией.

Азербайджанское Министерство обороны, в свою очередь, обвинило армянскую сторону «в масштабной диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях», в результате которой имеются «потери среди личного состава и ущерб военной инфраструктуре».