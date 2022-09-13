Блинкен: США готовы содействовать прекращению конфликта на армяно-азербайджанской границе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил министру Армении Николу Пашиняну о готовности Соединённых Штатов оказать содействие в немедленном прекращении военных действий на армяно-азербайджанской границе и политическом урегулировании

Об этом сообщил Госдепартамент.

«Госсекретарь подчеркнул необходимость разведения вооружённых сил и заверил премьер-министра Пашиняна в том, что Соединённые Штаты будут добиваться немедленного прекращения боевых действий и мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном», — приводит сообщение РИА Новости.

Блинкен выразил обеспокоенность в связи с возобновившимися столкновениями.

В ночь на 13 сентября Министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники. В Минобороны Азербайджана также сообщили о столкновении на границе с Арменией.

Азербайджанское Министерство обороны, в свою очередь, обвинило армянскую сторону «в масштабной диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях», в результате которой имеются «потери среди личного состава и ущерб военной инфраструктуре».