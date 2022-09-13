Бастрыкин поручил завести дело после покушения на ректора Херсонского госуниверситета
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту покушения на ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину. Сообщается, что её пытались убить при помощи самодельного взрывного устройства», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что на ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину совершено покушение, в её подъезде сработало самодельное взрывное устройство.