Бастрыкин поручил завести дело после покушения на ректора Херсонского госуниверситета

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с покушением на ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину.

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту покушения на ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину. Сообщается, что её пытались убить при помощи самодельного взрывного устройства», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что на ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину совершено покушение, в её подъезде сработало самодельное взрывное устройство.