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Бастрыкин поручил завести дело после покушения на ректора Херсонского госуниверситета

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с покушением на ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину.
Бастрыкин поручил завести дело после покушения на ректора Херсонского госуниверситета
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту покушения на ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину. Сообщается, что её пытались убить при помощи самодельного взрывного устройства», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что на ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину совершено покушение, в её подъезде сработало самодельное взрывное устройство.

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