Правительство Армении сообщило о телефонном разговоре Пашиняна с Путиным
По информации кабмина Армении, премьер-министр сообщил российскому президенту подробности об эскалации на границе с Азербайджаном.
«Собеседники договорились об оперативном контакте», — утверждает пресс-служба армянского правительства.
На сайте армянского Министерства обороны говорится, что «интенсивная перестрелка» с азербайджанской стороной продолжается, а «Вооруженные силы Армении дают соразмерный ответ».
Вместе с этим азербайджанское оборонное ведомство заявляет, что «в ответ на масштабную провокацию» азербайджанская армия «осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки».
В ночь на 13 сентября министерства обороны Армении и Азербайджана сообщили об обострении ситуации на границе.
Так, в Армении заявили, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники.
В Минобороны Азербайджана при этом обвинили армянскую сторону «в масштабной диверсии».