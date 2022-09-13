Правительство Армении сообщило о телефонном разговоре Пашиняна с Путиным

Правительство Армении сообщило, что премьер-министр республики Никол Пашинян провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

По информации кабмина Армении, премьер-министр сообщил российскому президенту подробности об эскалации на границе с Азербайджаном.

«Собеседники договорились об оперативном контакте», — утверждает пресс-служба армянского правительства.

На сайте армянского Министерства обороны говорится, что «интенсивная перестрелка» с азербайджанской стороной продолжается, а «Вооруженные силы Армении дают соразмерный ответ».

Вместе с этим азербайджанское оборонное ведомство заявляет, что «в ответ на масштабную провокацию» азербайджанская армия «осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки».

В ночь на 13 сентября министерства обороны Армении и Азербайджана сообщили об обострении ситуации на границе.

Так, в Армении заявили, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники.

В Минобороны Азербайджана при этом обвинили армянскую сторону «в масштабной диверсии».