Пушилин: военные ВСУ пытались выдвинуться в направлении аэропорта Донецка, они уничтожены
- РИА Новости
Об этом глава республики рассказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, попытка была предпринята «больше из пиар-соображений».
«Там доблестная «Спарта» всё понимает... И всё выполнили так, как нужно. Противник практически в полном составе, вся группа, уничтожен», — сказал Пушилин.
Ранее глава ДНР заявил, что в республике видят активизацию украинских войск на направлении Угледара.
Он также рассказал о контролируемой ситуации вокруг Красного Лимана.