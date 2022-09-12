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Пушилин: военные ВСУ пытались выдвинуться в направлении аэропорта Донецка, они уничтожены

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что группа украинских военных была уничтожена практически в полном составе при попытке выдвинуться в направлении Донецкого аэропорта.
Пушилин: военные ВСУ пытались выдвинуться в направлении аэропорта Донецка, они уничтожены
  • РИА Новости

Об этом глава республики рассказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, попытка была предпринята «больше из пиар-соображений».

«Там доблестная «Спарта» всё понимает... И всё выполнили так, как нужно. Противник практически в полном составе, вся группа, уничтожен», — сказал Пушилин.

Ранее глава ДНР заявил, что в республике видят активизацию украинских войск на направлении Угледара.

Он также рассказал о контролируемой ситуации вокруг Красного Лимана.

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