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Грызлов: вступление Белоруссии в ШОС поспособствует консолидации Евро-Азиатского региона

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Посол России в Минске Борис Грызлов считает, что вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) будет способствовать дальнейшей консолидации Евро-Азиатского региона.
Грызлов: вступление Белоруссии в ШОС поспособствует консолидации Евро-Азиатского региона
  • РИА Новости

Грызлов отметил, что Россия и Белоруссия имеют большой опыт конструктивного и плодотворного взаимодействия в рамках Союзного государства.

«Республика является нашим надёжным партнёром на площадках интеграционных объединений — СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. С учётом этого вступление Белоруссии в ШОС будет способствовать дальнейшей консолидации Евро-Азиатского региона как нового полюса силы», — сказал он ТАСС.

Ранее Грызлов заявил, что российская сторона поддерживает намерение Минска стать членом ШОС.

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