Грызлов заявил о поддержке Россией стремления Белоруссии стать членом ШОС

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что российская сторона поддерживает намерение Минска стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Россия, безусловно, всецело поддерживает стремление Белоруссии стать частью дружной семьи Шанхайской организации сотрудничества, которая уже много лет продуктивно работает в интересах поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе, содействия экономическому развитию и построению демократического, справедливого миропорядка», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что уверен, что Минск внесёт весомый вклад в достижение поставленных перед ШОС задач.

Ранее генсек ШОС Чжан Мин заявил, что Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве государства-члена.