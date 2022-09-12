Грызлов заявил о поддержке Россией стремления Белоруссии стать членом ШОС
- РИА Новости
«Россия, безусловно, всецело поддерживает стремление Белоруссии стать частью дружной семьи Шанхайской организации сотрудничества, которая уже много лет продуктивно работает в интересах поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе, содействия экономическому развитию и построению демократического, справедливого миропорядка», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он добавил, что уверен, что Минск внесёт весомый вклад в достижение поставленных перед ШОС задач.
Ранее генсек ШОС Чжан Мин заявил, что Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве государства-члена.