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Грызлов заявил о поддержке Россией стремления Белоруссии стать членом ШОС

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Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что российская сторона поддерживает намерение Минска стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Грызлов заявил о поддержке Россией стремления Белоруссии стать членом ШОС
  • РИА Новости

«Россия, безусловно, всецело поддерживает стремление Белоруссии стать частью дружной семьи Шанхайской организации сотрудничества, которая уже много лет продуктивно работает в интересах поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе, содействия экономическому развитию и построению демократического, справедливого миропорядка», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что уверен, что Минск внесёт весомый вклад в достижение поставленных перед ШОС задач.

Ранее генсек ШОС Чжан Мин заявил, что Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве государства-члена.

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