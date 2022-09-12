Патрушев: США предоставляют данные Киеву для обстрелов Запорожской АЭС
- РИА Новости
Об этом он сказал в Кемерове на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибирском федеральном округе.
«Серьёзную угрозу радиационной безопасности представляют обстрелы украинскими националистами критических объектов Запорожской атомной электростанции из тяжёлых орудий, поставляемых странами НАТО, целеуказание по которым осуществляется США», — цитирует его РИА Новости.
Патрушев подчеркнул, что последствия соответствующих провокаций могут быть весьма катастрофическими «не только для большинства населения Украины и России, но и Европы».
«А по своим масштабам могут превзойти трагедии, случившиеся на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме», — подчеркнул он.
В ночь на 11 сентября последний, шестой энергоблок Запорожской АЭС был остановлен.