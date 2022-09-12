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Патрушев: США предоставляют данные Киеву для обстрелов Запорожской АЭС

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Соединённые Штаты предоставляют Украине данные о расположении критически важных объектов Запорожской АЭС для обстрелов.
Патрушев: США предоставляют данные Киеву для обстрелов Запорожской АЭС
  • РИА Новости

Об этом он сказал в Кемерове на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибирском федеральном округе.

«Серьёзную угрозу радиационной безопасности представляют обстрелы украинскими националистами критических объектов Запорожской атомной электростанции из тяжёлых орудий, поставляемых странами НАТО, целеуказание по которым осуществляется США», — цитирует его РИА Новости.

Патрушев подчеркнул, что последствия соответствующих провокаций могут быть весьма катастрофическими «не только для большинства населения Украины и России, но и Европы».

«А по своим масштабам могут превзойти трагедии, случившиеся на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме», — подчеркнул он.

В ночь на 11 сентября последний, шестой энергоблок Запорожской АЭС был остановлен.

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