Глава Энергодара заявил о снижении интенсивности обстрелов города и ЗАЭС со стороны ВСУ
- AP
«На данный момент ситуация немножко сбавлена... За последние сутки ударов по инфраструктуре практически не нанесено», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее Волга заявил, что запуск Запорожской АЭС является делом нескольких дней, однако на данный момент непонятно, будет ли возможность сделать это.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подчеркнул, что отключение ЗАЭС не вызовет проблем с отоплением региона.