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Глава Энергодара заявил о снижении интенсивности обстрелов города и ЗАЭС со стороны ВСУ

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Интенсивность ударов украинских военных по Энергодару и территории Запорожской АЭС снизилась. Об этом сообщил глава администрации города Александр Волга.
Глава Энергодара заявил о снижении интенсивности обстрелов города и ЗАЭС со стороны ВСУ
  • AP

«На данный момент ситуация немножко сбавлена... За последние сутки ударов по инфраструктуре практически не нанесено», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Волга заявил, что запуск Запорожской АЭС является делом нескольких дней, однако на данный момент непонятно, будет ли возможность сделать это.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подчеркнул, что отключение ЗАЭС не вызовет проблем с отоплением региона.

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