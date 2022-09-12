Глава Энергодара заявил о снижении интенсивности обстрелов города и ЗАЭС со стороны ВСУ

Интенсивность ударов украинских военных по Энергодару и территории Запорожской АЭС снизилась. Об этом сообщил глава администрации города Александр Волга.

«На данный момент ситуация немножко сбавлена... За последние сутки ударов по инфраструктуре практически не нанесено», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Волга заявил, что запуск Запорожской АЭС является делом нескольких дней, однако на данный момент непонятно, будет ли возможность сделать это.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подчеркнул, что отключение ЗАЭС не вызовет проблем с отоплением региона.