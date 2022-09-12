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Власти Запорожской области допустили обращение к России при энергодефиците

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Председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов допустил обращение властей региона к России при возникновении энергодефицита.

В комментарии РИА Новости он отметил, что пока проблем с энергоснабжением региона не наблюдается, все системы работают в штатном режиме.

«В случае возникновения проблем обращение за помощью к России возможно. Сейчас только Россия приходит на помощь жителям освобождённых территорий, больше нам ждать поддержки и понимания неоткуда», — сказал Рогов.

Он добавил, что сейчас в Запорожской области ведётся строительство газопровода, так как украинская сторона перекрыла поставки газа.

Ранее он сообщил, что поставки газа в регион за счёт перетока из России могут начаться в сентябре.

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