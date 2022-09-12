Власти Запорожской области допустили обращение к России при энергодефиците
В комментарии РИА Новости он отметил, что пока проблем с энергоснабжением региона не наблюдается, все системы работают в штатном режиме.
«В случае возникновения проблем обращение за помощью к России возможно. Сейчас только Россия приходит на помощь жителям освобождённых территорий, больше нам ждать поддержки и понимания неоткуда», — сказал Рогов.
Он добавил, что сейчас в Запорожской области ведётся строительство газопровода, так как украинская сторона перекрыла поставки газа.
Ранее он сообщил, что поставки газа в регион за счёт перетока из России могут начаться в сентябре.