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Экс-разведчик США Риттер назвал сдержанными действия России в ходе спецоперации

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Россия демонстрирует зрелость и сдержанность в ходе проведения спецоперации на Украине и не провоцирует резкую эскалацию, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

В беседе с «Известиями» он отметил, что вопрос возможности нанесения ударов по украинским центрам принятия решений сложный со всех точек зрения.

«В интересах России было, чтобы эти центры продолжили существование. Россия не перегибает палку в своей реакции на те или иные проблемы. Россия ищет решения сложностей, но не провоцирует резкую эскалацию конфликта», — сказал он.

По словам собеседника издания, реакцию западных стран на удары по командным центрам на Украине спрогнозировать сложно.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что спецоперация на Украине сейчас идёт по максимально щадящему варианту.

Он подчеркнул, что если бы ситуация «была иной», то военная кампания могла бы завершиться гораздо быстрей.

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