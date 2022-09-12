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В ЛНР назвали плевком в стороны убитых солдат ВСУ кресты вермахта на технике Киева

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Кресты вермахта на украинской военной технике — это плевок в сторону убитых фашистами миллионов украинцев в период Великой Отечественной войны, заявил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.

«Сначала нацики стыдливо набивали свастику на свои тела, но прятали под одежду, теперь вынесли на технику, дальше — только поднять на флаги… Это плевок в сторону могил 8 млн украинцев, убитых фашистами во время Великой Отечественной войны», — сказал он РИА Новости.

Ранее в материале Reuters появилась фотография, на которой размещена подпись с утверждением, что на снимке «местный житель» осматривает повреждённый автомобиль. На руке мужчины видна татуировка со свастикой.

Позже в агентстве заявили, что «корректно освещают» ситуацию на Украине.

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