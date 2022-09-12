В ЛНР назвали плевком в стороны убитых солдат ВСУ кресты вермахта на технике Киева
«Сначала нацики стыдливо набивали свастику на свои тела, но прятали под одежду, теперь вынесли на технику, дальше — только поднять на флаги… Это плевок в сторону могил 8 млн украинцев, убитых фашистами во время Великой Отечественной войны», — сказал он РИА Новости.
Ранее в материале Reuters появилась фотография, на которой размещена подпись с утверждением, что на снимке «местный житель» осматривает повреждённый автомобиль. На руке мужчины видна татуировка со свастикой.
Позже в агентстве заявили, что «корректно освещают» ситуацию на Украине.