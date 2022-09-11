РИА Новости: на территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинских СМИ.

«Масштабная воздушная тревога по всей Украине», — говорится в сообщении издания «Обозреватель» в Telegram.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничения на выезд с территории страны мужчин без военного опыта снимут после окончания военного положения.

Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней — до 21 ноября.