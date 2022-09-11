Стремоусов заверил, что Херсон находится в полной безопасности

Город Херсон (Херсонская область) находится в полной безопасности, ситуация на Херсонском направлении стабильная, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Об этом Стремоусов рассказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Город Херсон находится в полной безопасности... На Херсонском направлении всё стабильно, всё благоприятно», — отметил он.

По информации Стремоусова, украинские военные несут «глобальные потери» и «терпят поражения».

Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы штурмовиков Су-25, поддерживающих изюмско-балаклейскую группировку войск.