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Стремоусов заверил, что Херсон находится в полной безопасности

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Город Херсон (Херсонская область) находится в полной безопасности, ситуация на Херсонском направлении стабильная, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов заверил, что Херсон находится в полной безопасности
  • РИА Новости

Об этом Стремоусов рассказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Город Херсон находится в полной безопасности... На Херсонском направлении всё стабильно, всё благоприятно», —  отметил он.

По информации Стремоусова, украинские военные несут «глобальные потери» и «терпят поражения».

Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы штурмовиков Су-25, поддерживающих изюмско-балаклейскую группировку войск.

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