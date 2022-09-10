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Власти Запорожской области сообщили о закрытии КПП «Васильевка» для коммерческих грузов

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В Запорожской области принято решение о закрытии КПП «Васильевка» для провоза коммерческих грузов, сообщил глава администрации области Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
Власти Запорожской области сообщили о закрытии КПП «Васильевка» для коммерческих грузов
  • РИА Новости

«В связи с участившимися случаями провоза контрафактных товаров на территорию Запорожской области со стороны сопредельных территорий Запорожья через контрольно-пропускной пункт «Васильевка» вводится полный запрет на ввоз коммерческих грузов», — объяснил Балицкий.

Отмечается, что новые правила не распространяются на въезд гражданских автомобилей.

В мае замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти закрыли границу с подконтрольными киевскому режиму регионами Украины.

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