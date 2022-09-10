Власти Запорожской области сообщили о закрытии КПП «Васильевка» для коммерческих грузов
- РИА Новости
«В связи с участившимися случаями провоза контрафактных товаров на территорию Запорожской области со стороны сопредельных территорий Запорожья через контрольно-пропускной пункт «Васильевка» вводится полный запрет на ввоз коммерческих грузов», — объяснил Балицкий.
Отмечается, что новые правила не распространяются на въезд гражданских автомобилей.
В мае замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти закрыли границу с подконтрольными киевскому режиму регионами Украины.