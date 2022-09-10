В правительстве Молдавии опасаются прекращения поставок российского газа

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в эфире телеканала Moldova 1 заявил о существующем риске прекращения газоснабжения страны.

По его словам, это может быть связано с тем, что молдавский кабмин не успеет завершить до 1 октября аудит долга газораспределительной компании «Молдовагаз» перед «Газпромом». Данный вопрос Спыну обсуждал по телефону с главой российской компании Алексеем Миллером.

«Мы обсудили два важных для «Газпрома» аспекта: своевременная оплата за газ (это то, что мы делаем) и второй элемент — аудит долга. С нашей стороны мы продлили срок проведения аудита до 31 января. Да, это затянулось, но по объективным причинам. Из обсуждений с Миллером я так и не понял, отключат ли они Молдавию от газа после 1 октября», — цитирует его РИА Новости.

Ранее председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что компания погасила долг перед «Газпромом» за текущие поставки.