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В «Молдовагазе» заявили о погашении долга перед «Газпромом» за текущие поставки

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Председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что компания погасила долг перед «Газпромом» за текущие поставки.
В «Молдовагазе» заявили о погашении долга перед «Газпромом» за текущие поставки
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в своём Telegram.

«АО «Молдовагаз» перечислило ПАО «Газпром» в полном объёме оплату за природный газ, поставленный в первой половине августа 2022 года. Это $16,74 млн, то есть 50% аванса за потребление в текущем месяце», — написал Чебан.

По его словам, это стало возможным благодаря вмешательству правительства республики, которое закупило у предприятия в резерв 10 млн куб. м газа.

Ранее российская компания «Газпром» разрешила «Молдовагазу» отложить до 1 сентября оплату аванса за поставки газа в августе.

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