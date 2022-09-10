Путин: погибшие в ходе спецоперации военнослужащие отдали свою жизнь за Россию

Военнослужащие, погибшие в ходе российской специальной военной операции на Украине, отдали жизнь за Россию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на праздничном концерте в «Зарядье».

Российский лидер отметил среди присутствующих на празднике «военнослужащих, сражающихся за мирную жизнь в Донбассе, москвичей, отличившихся в ходе специальной военной операции», а также «к сожалению, погибших наших боевых товарищей, которые отдали свою жизнь за Россию».

Путин также указал, что в «Зарядье» приглашены врачи, учителя, а также деятели науки, культуры и искусства.

«Благодаря вам, благодаря таким людям, как вы, Москва, город-труженик и город-герой, всегда был на высоте», — констатировал Путин.

Кроме того, Путин поздравил жителей Москвы с Днём города.