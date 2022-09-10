Путин: погибшие в ходе спецоперации военнослужащие отдали свою жизнь за Россию
- РИА Новости
Российский лидер отметил среди присутствующих на празднике «военнослужащих, сражающихся за мирную жизнь в Донбассе, москвичей, отличившихся в ходе специальной военной операции», а также «к сожалению, погибших наших боевых товарищей, которые отдали свою жизнь за Россию».
Путин также указал, что в «Зарядье» приглашены врачи, учителя, а также деятели науки, культуры и искусства.
«Благодаря вам, благодаря таким людям, как вы, Москва, город-труженик и город-герой, всегда был на высоте», — констатировал Путин.
Кроме того, Путин поздравил жителей Москвы с Днём города.