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Путин: погибшие в ходе спецоперации военнослужащие отдали свою жизнь за Россию

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Военнослужащие, погибшие в ходе российской специальной военной операции на Украине, отдали жизнь за Россию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на праздничном концерте в «Зарядье».
Путин: погибшие в ходе спецоперации военнослужащие отдали свою жизнь за Россию
  • РИА Новости

Российский лидер отметил среди присутствующих на празднике «военнослужащих, сражающихся за мирную жизнь в Донбассе, москвичей, отличившихся в ходе специальной военной операции», а также «к сожалению, погибших наших боевых товарищей, которые отдали свою жизнь за Россию».

Путин также указал, что в «Зарядье» приглашены врачи, учителя, а также деятели науки, культуры и искусства.

«Благодаря вам, благодаря таким людям, как вы, Москва, город-труженик и город-герой, всегда был на высоте», — констатировал Путин.

Кроме того, Путин поздравил жителей Москвы с Днём города.

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