Путин поздравил жителей Москвы с Днём города

Российский лидер Владимир Путин выступил с поздравлением по случаю Дня города Москвы. Со слов поздравления он начал свою речь на праздничном концерте в «Зарядье».

«Уважаемый Сергей Семёнович (Собянин. — RT), дорогие друзья. Сердечно поздравляю москвичей, да и всю Россию, с праздником, с днём Москвы, с 875-летием нашей столицы», — цитирует ТАСС российского лидера.

Путин подчеркнул, что все жители России гордятся Москвой и искренне любят столицу.

Президент отметил красоту столичных парков, переулков и улиц, а также насыщенность деловых и культурных событий.

10 и 11 сентября Москва отметит своё 875-летие со дня основания.

В праздничные дни Московский метрополитен и МЦК будут работать круглосуточно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также поздравил жителей столицы с наступающим Днём города.