Путин поздравил жителей Москвы с Днём города
- РИА Новости
«Уважаемый Сергей Семёнович (Собянин. — RT), дорогие друзья. Сердечно поздравляю москвичей, да и всю Россию, с праздником, с днём Москвы, с 875-летием нашей столицы», — цитирует ТАСС российского лидера.
Путин подчеркнул, что все жители России гордятся Москвой и искренне любят столицу.
Президент отметил красоту столичных парков, переулков и улиц, а также насыщенность деловых и культурных событий.
10 и 11 сентября Москва отметит своё 875-летие со дня основания.
В праздничные дни Московский метрополитен и МЦК будут работать круглосуточно.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также поздравил жителей столицы с наступающим Днём города.