В МО России сообщили об уничтожении шести складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Вооружённые силы России уничтожили шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Курахово, Константиновка и Северск в Донецкой Народной Республике, Днепр и Радушное в Днепропетровской области, Гуляйполе в Запорожской области», — сказал он.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские вооружённые силы уничтожили два склада ВСУ в Николаевской области, где хранилось более 1500 снарядов и ракет для систем залпового огня, в том числе HIMARS.