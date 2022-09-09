Российские войска уничтожили три склада вооружения ВСУ и РСЗО HIMARS
- РИА Новости
«Уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах Чугуева Харьковской области и Радушного Днепропетровской области», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что в районе населённого пункта Червоный Донец Харьковской области уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, а в районе Ровнополья Запорожской области уничтожена американская гаубица М777.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские вооружённые силы уничтожили два склада ВСУ в Николаевской области, где хранилось более 1500 снарядов и ракет для систем залпового огня, в том числе HIMARS.