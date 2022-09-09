В СК России назвали стоимость восстановления Мариуполя, Рубежного и Северодонецка

В пресс-службе СК России рассказали, в какую сумму обойдётся восстановление Мариуполя, Рубежного и Северодонецка.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Следователями СК России продолжается работа по установлению ущерба, причиненного преступными действиями украинских националистов. К настоящему времени окончено производство порядка 4 тыс. оценочных строительно-технических экспертиз по осмотренным объектам Мариуполя, Рубежного и Северодонецка. Согласно заключениям экспертов, стоимость восстановительных работ составляет более 180 млрд рублей», — отмечается в заявлении.

Ранее в Минстрое России заявили, что мастер-план развития Мариуполя разработан до 2025 года.