военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В СК России назвали стоимость восстановления Мариуполя, Рубежного и Северодонецка

Короткая ссылка
В пресс-службе СК России рассказали, в какую сумму обойдётся восстановление Мариуполя, Рубежного и Северодонецка.
В СК России назвали стоимость восстановления Мариуполя, Рубежного и Северодонецка
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Следователями СК России продолжается работа по установлению ущерба, причиненного преступными действиями украинских националистов. К настоящему времени окончено производство порядка 4 тыс. оценочных строительно-технических экспертиз по осмотренным объектам Мариуполя, Рубежного и Северодонецка. Согласно заключениям экспертов, стоимость восстановительных работ составляет более 180 млрд рублей», — отмечается в заявлении.

Ранее в Минстрое России заявили, что мастер-план развития Мариуполя разработан до 2025 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить