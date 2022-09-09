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На Украине сообщили о планах потребовать компенсацию ущерба из-за спецоперации

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На Украине намерены создать через ООН «международный механизм» для взыскания с России более $300 млрд ущерба, причинённого в результате проведения спецоперации, заявил глава украинского Минюста Денис Малюська в интервью медиагруппе FUNKE.

«Наша цель — добиться принятия резолюции на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре, которая заложит основу для международного механизма возмещения ущерба... более $300 млрд», — цитирует его ТАСС.

Малюська отметил, что в Киеве хотели бы, чтобы «отдельные правительства» сообщали о количестве хранящихся в каждой стране средств российского ЦБ.

Ранее лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша потребует от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за ущерб в результате Второй мировой войны.

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