Украина может стать единственной страной на фоне вывоза украинского продовольствия в рамках продуктовой сделки, которая столкнётся с голодом зимой, заявил экономист Егор Клопенко.

Он напомнил, что госдолг перед странами Запада вырос за полгода на $70-100 млрд, которые Киев не в состоянии вернуть. В связи с этим, по словам эксперта, Европа «берёт законом», следствием чего может стать глубокий продовольственный кризис в стране.

«В свою очередь, Европа не может признать публично, что украинское зерно попадёт на стол европейцев, а не в голодающую Африку», — цитирует Клопенко агентство «Прайм».

Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что суда с зерном с Украины идут не в нуждающиеся страны, а в западные государства.