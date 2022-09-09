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Экономист Клопенко предупредил Украину о наступлении голода зимой

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Украина может стать единственной страной на фоне вывоза украинского продовольствия в рамках продуктовой сделки, которая столкнётся с голодом зимой, заявил экономист Егор Клопенко.

Он напомнил, что госдолг перед странами Запада вырос за полгода на $70-100 млрд, которые Киев не в состоянии вернуть. В связи с этим, по словам эксперта, Европа «берёт законом», следствием чего может стать глубокий продовольственный кризис в стране.

«В свою очередь, Европа не может признать публично, что украинское зерно попадёт на стол европейцев, а не в голодающую Африку», — цитирует Клопенко агентство «Прайм».

Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что суда с зерном с Украины идут не в нуждающиеся страны, а в западные государства.

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