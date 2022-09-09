Отличившихся в Донбассе волонтёров наградили премией Putin Team

В Донецкой Народной Республике волонтёрам-строителям и жителям ДНР за исполнение профдолга и оказание гуманитарной помощи невзирая на опасность вручили премию Putin Team.

Награду получили строители, принимающие участие в восстановлении мемориального комплекса «Саур-Могила», а также жители ДНР, среди которых — медики, электромонтёры и дружинники.

«Премия Putin Team была инициирована Народным фронтом, чтобы отметить труд тех, кто каждый день, невзирая на опасность и риск, успешно работал и работает на благо своей родины», — сообщает ТАСС.

Президент России в выступлении по случаю открытия восстановленного мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР отметил, что воссоздание мемориала защитникам Донбасса, мужество солдат, офицеров и ополченцев — это предупреждение всем, кто отрёкся от своих предков и забыл уроки истории».