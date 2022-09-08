Кадыров сообщил о планомерном уничтожении техники и живой силы ВСУ в районе Соледара

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что союзные войска закрепляются в Соледаре в Донецкой Народной Республике и готовятся взять город под свой полный контроль.

РИА Новости

© Илья Питалев

«Спецназ «Ахмат» вместе с союзными войсками готовится взять под полный контроль город Соледар Донецкой Народной Республики», — написал Кадыров. Глава Чечни также указал на отсутствие боевого духа и беспомощность среди украинских военных. Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что союзные силы ведут тяжёлые бои в жилых кварталах Соледара. Также 7 сентября Минобороны России заявило, что в результате успешного наступления российские ВС полностью освободили Кодему от украинских националистов. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, освобождение Кодемы позволит развивать наступление на Артёмовск с разных направлений.