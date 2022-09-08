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Кадыров сообщил о планомерном уничтожении техники и живой силы ВСУ в районе Соледара

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что союзные войска закрепляются в Соледаре в Донецкой Народной Республике и готовятся взять город под свой полный контроль.
Кадыров сообщил о планомерном уничтожении техники и живой силы ВСУ в районе Соледара
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Спецназ «Ахмат» вместе с союзными войсками готовится взять под полный контроль город Соледар Донецкой Народной Республики», — написал Кадыров.

Глава Чечни также указал на отсутствие боевого духа и беспомощность среди украинских военных.

Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что союзные силы ведут тяжёлые бои в жилых кварталах Соледара.

Также 7 сентября Минобороны России заявило, что в результате успешного наступления российские ВС полностью освободили Кодему от украинских националистов.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, освобождение Кодемы позволит развивать наступление на Артёмовск с разных направлений.

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