Кадыров сообщил о планомерном уничтожении техники и живой силы ВСУ в районе Соледара
- РИА Новости
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«Спецназ «Ахмат» вместе с союзными войсками готовится взять под полный контроль город Соледар Донецкой Народной Республики», — написал Кадыров.
Глава Чечни также указал на отсутствие боевого духа и беспомощность среди украинских военных.
Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что союзные силы ведут тяжёлые бои в жилых кварталах Соледара.
Также 7 сентября Минобороны России заявило, что в результате успешного наступления российские ВС полностью освободили Кодему от украинских националистов.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, освобождение Кодемы позволит развивать наступление на Артёмовск с разных направлений.