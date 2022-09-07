Пушилин: освобождение Кодемы позволит развивать наступление на Артёмовск
- РИА Новости
«На сегодняшний день можно говорить, что Кодема уже зачищена... Это даёт нашим союзным силам [возможность] уже развивать наступление и освобождение населённого пункта Артемовск с нескольких направлений», — цитирует его ТАСС.
Пушилин напомнил, украинские военные усиленно обороняли Кодему с середины лета, также предпринимались попытки контрнаступления.
7 сентября Минобороны России заявило, что в результате успешного наступления российские ВС освободили Кодему от украинских националистов.