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Пушилин: освобождение Кодемы позволит развивать наступление на Артёмовск

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Освобождение Кодемы в Донецкой Народной Республике позволит союзным силам развивать наступление на Артёмовск с разных направлений, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.
Пушилин: освобождение Кодемы позволит развивать наступление на Артёмовск
  • РИА Новости

«На сегодняшний день можно говорить, что Кодема уже зачищена... Это даёт нашим союзным силам [возможность] уже развивать наступление и освобождение населённого пункта Артемовск с нескольких направлений», — цитирует его ТАСС.

Пушилин напомнил, украинские военные усиленно обороняли Кодему с середины лета, также предпринимались попытки контрнаступления.

7 сентября Минобороны России заявило, что в результате успешного наступления российские ВС освободили Кодему от украинских националистов.

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