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Ганчев: украинские войска пытались взять Балаклею в кольцо, но были отброшены

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Украинские войска предприняли попытку захвата города Балаклеи в кольцо, но были отброшены, рассказал глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Ганчев: украинские войска пытались взять Балаклею в кольцо, но были отброшены
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«В районе Балаклеи Вооружённые силы Украины предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо, но у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, затем они были снова отброшены», — сказал Ганчев в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска пытаются занять позиции в селе Кодема в Артёмовском районе ДНР, которое было освобождено в конце августа, атаки ВСУ отбиваются.

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