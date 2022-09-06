Пушилин: ВСУ пытаются вернуться в Кодему, их атаки отбиваются

Украинские войска пытаются занять позиции в селе Кодема в Артёмовском районе ДНР, которое было освобождено в конце августа, атаки ВСУ отбиваются, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «России 24».

«Продолжаются бои за Кодему. Противник пытается вернуться в Кодему и занять определённые позиции. Наши подразделения, союзные силы этого сделать противнику не дают», — цитирует его ТАСС.

Кодема находится в 11 км к юго-востоку от Артёмовска. Сообщение об освобождении этого села союзными силами поступило 29 августа. По данным представительства ДНР в СЦКК, до 8 августа из этого населённого пункта украинские войска обстреливали Горловку, её пригороды и поселок Доломитное.

29 августа штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что в ДНР освобождён от украинских войск 271 населённый пункт, в том числе село Кодема.

На следующий день в Народной милиции ДНР заявили, что союзные войска отбили попытку контрнаступления ВСУ в районе Кодемы.