Алиханов прокомментировал опрос жителей Запорожской и Херсонской областей об отношении к России

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с RT прокомментировал результаты опроса жителей Запорожской и Херсонской областей. По данным ИНСОМАР, большинство респондентов видят будущее своих регионов в составе России.

«Думаю, что эти цифры отражают реальное положение дел. Я лично так на это смотрю, я тоже побывал в командировке, ездил туда, общался с людьми. И, конечно, они хотят спокойной, мирной жизни и развития», — считает Алиханов.

Он подчеркнул, что есть пример Крыма, «который преобразился за те годы, когда он воссоединился с Россией».

«Уверен, что у людей есть надежда на воссоединение с Россией и на построение новой мирной жизни в нашей стране», — заключил собеседник RT.

Ранее было проведено исследование ИНСОМАР, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей видят будущее своих регионов в составе России.

Уточняется, что в опросе, проведённом 6 сентября 2022 года, приняли участие по 1 тыс. респондентов на каждой территории.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.