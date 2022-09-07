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Путин: с началом спецоперации на Украине Россия укрепила свой суверенитет

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Российский лидер Владимир Путин на сессии Восточного экономического форума заявил, что с началом спецоперации на Украине Россия укрепила свой суверенитет.

«Уверен, ничего мы не потеряли (с началом операции на Украине. — RT) и ничего не потеряем. Главное приобретение — это укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит», — сказал Путин.

Ранее президент России на встрече с участниками экологического форума на Камчатке заявил, что трагедия в Донбассе — результат деятельности неонацистского режима в Киеве, саботировавшего все попытки решить вопрос мирным путём.

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