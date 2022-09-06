Слуцкий заявил, что призывы к прекращению огня по ЗАЭС должны быть адресованы Киеву
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Ранее МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС.
В нём агентство, в частности, заявило, что обстрелы станции и её окрестностей должны быть прекращены для поддержания физической целостности ЗАЭС.
«Очень правильные слова, особенно насчёт обстрелов. Полностью разделяю эти положения доклада. Но документу явно не хватает адресности», — написал он в Telegram.
Слуцкий подчеркнул, что размытые формулировки доклада могут привести к дальнейшему ядерному шантажу.
Кроме того, он выразил уверенность, что станция должна находиться под контролем ВС России, поскольку только так будет обеспечена ядерная безопасность региона.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов заявил, что эксперты МАГАТЭ закрыли глаза на ситуацию с обстрелами ЗАЭС со стороны ВСУ.