Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал доклад экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС, заявив, что все призывы по прекращению огня по станции должны быть адресованы в сторону Киева.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС.

В нём агентство, в частности, заявило, что обстрелы станции и её окрестностей должны быть прекращены для поддержания физической целостности ЗАЭС.

«Очень правильные слова, особенно насчёт обстрелов. Полностью разделяю эти положения доклада. Но документу явно не хватает адресности», — написал он в Telegram.

Слуцкий подчеркнул, что размытые формулировки доклада могут привести к дальнейшему ядерному шантажу.

Кроме того, он выразил уверенность, что станция должна находиться под контролем ВС России, поскольку только так будет обеспечена ядерная безопасность региона.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов заявил, что эксперты МАГАТЭ закрыли глаза на ситуацию с обстрелами ЗАЭС со стороны ВСУ.