В ВГА Харьковской области прокомментировали сообщения о действиях ВСУ под Балаклеей

В военно-гражданской администрации Харьковской области сообщили ТАСС, что в Telegram-каналах распространяются новости «о якобы наступлении со стороны ВСУ», что не соответствует действительности.

Так в ВГА ответили на просьбу прокомментировать информацию о том, что ВСУ активизировались под Балаклеей.

«В разных проукраинских каналах и каналах с не очень честной историей ведения странички вы можете читать новости о якобы наступлении со стороны ВСУ. Но это не так! В Telegram-каналах специально наводится паника, выкладываются недостоверные и откровенно лживые новости. Не доверяйте этой информации», — сказали в администрации.

Вместе с этим глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска пытаются занять позиции в селе Кодема в Артёмовском районе ДНР, которое было освобождено в конце августа, атаки ВСУ отбиваются.