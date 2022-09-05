РИА Новости: под Авдеевкой уничтожена колонна украинской техники с боекомплектами для ВСУ

На трассе под Авдеевкой в ДНР уничтожена колонна украинской техники, состоявшая из как минимум десяти машин, перевозивших боекомплекты для украинской артиллерии. Об этом сообщил РИА Новости один из командиров Народной милиции.

РИА Новости

Выследить и уничтожить колонну удалось благодаря слаженным действиям разведки, корректировщиков и артиллеристов, отметил собеседник агентства. «Всё было сделано чётко и оперативно. Колонна боевиков киевского режима, подвозившая снаряды для артиллерии, обстреливающей Донецк, была полностью уничтожена», — добавил он. В конце августа первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что союзные силы продолжают продвижение в районах Угледара, Марьинки и Авдеевки.