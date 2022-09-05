РИА Новости: под Авдеевкой уничтожена колонна украинской техники с боекомплектами для ВСУ
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Выследить и уничтожить колонну удалось благодаря слаженным действиям разведки, корректировщиков и артиллеристов, отметил собеседник агентства.
«Всё было сделано чётко и оперативно. Колонна боевиков киевского режима, подвозившая снаряды для артиллерии, обстреливающей Донецк, была полностью уничтожена», — добавил он.
В конце августа первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что союзные силы продолжают продвижение в районах Угледара, Марьинки и Авдеевки.