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РИА Новости: под Авдеевкой уничтожена колонна украинской техники с боекомплектами для ВСУ

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На трассе под Авдеевкой в ДНР уничтожена колонна украинской техники, состоявшая из как минимум десяти машин, перевозивших боекомплекты для украинской артиллерии. Об этом сообщил РИА Новости один из командиров Народной милиции.
РИА Новости: под Авдеевкой уничтожена колонна украинской техники с боекомплектами для ВСУ
  • РИА Новости

Выследить и уничтожить колонну удалось благодаря слаженным действиям разведки, корректировщиков и артиллеристов, отметил собеседник агентства.

«Всё было сделано чётко и оперативно. Колонна боевиков киевского режима, подвозившая снаряды для артиллерии, обстреливающей Донецк, была полностью уничтожена», — добавил он.

В конце августа первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что союзные силы продолжают продвижение в районах Угледара, Марьинки и Авдеевки.

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