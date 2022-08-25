В ДНР заявили о продвижении союзных сил в направлении Угледара, Марьинки и Авдеевки

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что союзные силы продолжают продвижение в районах Угледара, Марьинки и Авдеевки.

«Есть продвижение на некоторых направлениях, это в том числе в районе Угледара — там очень серьёзная работа идёт. Авиация сегодня очень серьёзно там отрабатывала. Также есть продвижение в районе населённого пункта Марьинка, в целом в районе Авдеевки есть продвижение, то есть у нас ежедневно есть успехи», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Минобороны России сообщили, что более 75% Марьинки находится под контролем союзных войск.