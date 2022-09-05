Росгвардия обнаружила тайники с оружием при разборе завалов в ЛНР

Спецназ Росгвардии обнаружил при разборе завалов в Луганской Народной Республике тайники с оружием.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, сотрудники ведомства занимались обеспечением безопасности работы подразделений МЧС России при разборе завалов и расчистке дорог в Северодонецке.

«При выполнении задач росгвардейцами обнаружено восемь реактивных снарядов РСЗО «Град», гранатомёт РПГ-22, два 152-мм снаряда, семьдесят 120-мм мин, более сорока 122-мм снарядов, более двадцати 82-мм мин, две 60-мм мины иностранного производства», — отметили в Росгвардии.

Уточняется, что также были найдены восемь противотанковых мин ТМ-62, четыре гранаты Ф-1, граната РГН, семнадцать выстрелов ПГ-7, девять выстрелов ВОГ-25, выстрел ВОГ-17, около 800 патронов различного калибра и взрыватели различных модификаций.

Ранее военнослужащие Росгвардии уже находили схрон, оставленный ВСУ и националистическими формированиями в Луганской Народной Республике.